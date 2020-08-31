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За неделю в Тульской области более 36 тысяч водителей нарушили скоростной режим
Фото из архива Myslo.

За неделю в Тульской области более 36 тысяч водителей нарушили скоростной режим

На нарушителей составили протоколы.

С 24 по 30 августа на тульских дорогах выявили 38466 нарушений ПДД. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Самое частое из них — нарушение скоростного режима. За это к ответственности привлекли 36821 водителя.

55 человек нарушили требования к перевозке детей, у 67 водителей было слишком тонированное авто, 43 туляка попались пьяными за рулем.

Также сообщается, что сотрудники ГИБДД выявили семь водителей, которые ранее были лишены прав.

112 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.

 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
  • по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:34 +1
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превышение скоростинарушения ПДДГосавтоинспекция

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