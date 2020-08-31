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Тульские росгвардейцы стали донорами

Тульские росгвардейцы стали донорами

Более 40 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Тульской области сдали около 20 литров крови для нуждающихся.

Донорскую акцию провели в преддверии Дня знаний.

Руководство Тульской областной станции переливания крови обратилось за помощью к сотрудникам Росгвардии. В сезон отпусков и отдыха донорская активность снижается, а потребность в крови и её компонентах остается на прежнем уровне. Росгвардейцы сразу откликнулись на просьбу.

Компоненты крови необходимы многим больным на протяжении длительного времени, после лабораторного обследования донорская кровь будет отправлена на нужды лечебных учреждений города.

«Личный состав всегда и во всем готов помочь гражданам. Мы знаем, что в больницах находится много людей, которые нуждаются в компонентах и препаратах крови. И мы им можем помочь», — отметил начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области подполковник полиции Ольга Асцатурова.

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Тульские росгвардейцы стали донорами, Фото: 1
Тульские росгвардейцы стали донорами, Фото: 2
Тульские росгвардейцы стали донорами, Фото: 3
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