«Отвечают врачи»: детский психолог расскажет, как подготовить ребенка к школе

Родители смогут задать интересующие их вопросы в прямом эфире.

В среду, 2 сентября, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

Трансляция будет посвящена психологической подготовке к школе. На вопросы пользователей ответит заведующая отделением медицинской психологии и лечебной педагогики Центра детской психоневрологии, врач-психотерапевт Надежда Осмоловская.

Она расскажет родителям первоклассников, как справиться с тревогой и помочь ребенку адаптироваться к школе, а также подробно разберёт психологические проблемы, которые могут возникнуть у школьников и даст рекомендации по их решению.