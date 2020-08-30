новости
новости
Регистрация
«Отвечают врачи»: детский психолог расскажет, как подготовить ребенка к школе

«Отвечают врачи»: детский психолог расскажет, как подготовить ребенка к школе

Родители смогут задать интересующие их вопросы в прямом эфире.

В среду, 2 сентября, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

Трансляция будет посвящена психологической подготовке к школе. На вопросы пользователей ответит заведующая отделением медицинской психологии и лечебной педагогики Центра детской психоневрологии, врач-психотерапевт Надежда Осмоловская.

Она расскажет родителям первоклассников, как справиться с тревогой и помочь ребенку адаптироваться к школе, а также подробно разберёт психологические проблемы, которые могут возникнуть у школьников и даст рекомендации по их решению.

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы? или во время трансляции.?

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:45 0
Другие статьи по темам
Событие
школаподготовка к школедетский психологконсультация врачаОтвечают врачиминистерство здравоохранения Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 31 августа
Какие дома Тулы будут обесточены 31 августа
Тулякам расскажут, как подарить новую жизнь старым вещам
Тулякам расскажут, как подарить новую жизнь старым вещам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.