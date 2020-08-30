В Новомосковске приставы опечатали нелегальный автобус
Компания-владелец перевозила пассажиров, не имея соответствующей лицензии.
В новомосковское отделение судебных приставов поступило постановление городского суда об административном приостановлении деятельности транспортной компании путем запрета эксплуатации автобуса «ПАЗ» сроком на 90 суток.
Компания-владелец автобуса осуществляла регулярную перевозку своих сотрудников, нарушив ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)». Приставы исполнили решение суда, автобус опечатан.
Другие статьи по темам
Событие