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В Новомосковске приставы опечатали нелегальный автобус

В Новомосковске приставы опечатали нелегальный автобус

Компания-владелец перевозила пассажиров, не имея соответствующей лицензии.

В новомосковское отделение судебных приставов поступило постановление городского суда об административном приостановлении деятельности транспортной компании путем запрета эксплуатации автобуса «ПАЗ» сроком на 90 суток.

Компания-владелец автобуса  осуществляла регулярную перевозку своих сотрудников, нарушив ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)». Приставы исполнили решение суда, автобус опечатан.

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