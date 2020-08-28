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Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза с дождем

Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза с дождем

Об этом сообщил Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайший час с сохранением вечером местами по территории Тульской области ожидается гроза, кратковременный дождь.       

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При грозе

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:25 +2
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