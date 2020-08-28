Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза с дождем

Об этом сообщил Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайший час с сохранением вечером местами по территории Тульской области ожидается гроза, кратковременный дождь. Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности! При грозе Если вы находитесь в доме: по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов. Если вы находитесь на открытой местности: не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.