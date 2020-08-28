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Пьяный туляк пытался угнать детский самокат

Пьяный туляк пытался угнать детский самокат

Но далеко угонщик уехать не успел – его задержали полицейские.

Необычное преступление случилось в Советском районе Тулы на ул. 9 Мая. Пьяный туляк, выходя из подъезда многоквартирного дома, увидел оставленный без присмотра детский самокат. Мужчина решил, что неплохо было бы уехать на нем домой (возможно, идти своим ходом ему уже было сложно).

Угонщик взял самокат, вынес из подъезда и отправился на нем в путь, однако далеко уехать не успел. Пропажу заметили родители юного владельца транспортного средства и вызвали полицию.

– Экипаж ППС в кратчайшие сроки обнаружил и задержал подозреваемого, не позволив ему окончательно реализовать противоправную задумку, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

41-летний ранее судимый житель Тулы доставлен в отдел полиции для разбирательства, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 161 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:28 +5
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