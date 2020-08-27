новости
новости
Регистрация
Статистика по COVID-19: в Тульской области за сутки заразились 26 человек, скончались двое

Статистика по COVID-19: в Тульской области за сутки заразились 26 человек, скончались двое

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 26 человек, выздоровел 31, умерли двое.

Статистика за всё время такова:

 

За сутки в стране выявлено 4711 новых случаев коронавируса, зафиксирован 121 летальный исход, выздоровели 6 411 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 975 576 случаев коронавируса, зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.

Сюжет: Коронавирус
Статистика по коронавирусу в Тульской области за сутки: 28 новых случаев заражения и один умерший
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу в Тульской области за сутки: 28 новых случаев заражения и один умерший
25 августа, в 10:48, 10 5096 0
В каких городах и сёлах Тульской области есть COVID-19: карта на 24 августа
Жизнь Тулы и области
В каких городах и сёлах Тульской области есть COVID-19: карта на 24 августа
24 августа, в 13:26, 0 4466 -1
С начала пандемии в Тульской области скончались 311 человек с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
С начала пандемии в Тульской области скончались 311 человек с коронавирусом
24 августа, в 10:59, 4 1328 0
В Тульской области за неделю COVID-19 заразились 202 жителя
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за неделю COVID-19 заразились 202 жителя
24 августа, в 10:46, 2 6803 0
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:45 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле начался капитальный ремонт вечерней школы
В Туле начался капитальный ремонт вечерней школы
В Алексине рядом с мостом перевернулся Nissan Qashqai
В Алексине рядом с мостом перевернулся Nissan Qashqai
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.