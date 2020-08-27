Статистика по COVID-19: в Тульской области за сутки заразились 26 человек, скончались двое
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 26 человек, выздоровел 31, умерли двое.
Статистика за всё время такова:
За сутки в стране выявлено 4711 новых случаев коронавируса, зафиксирован 121 летальный исход, выздоровели 6 411 человек.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 975 576 случаев коронавируса, зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.
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