Статистика по COVID-19: в Тульской области за сутки заразились 26 человек, скончались двое

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 26 человек, выздоровел 31, умерли двое.

Статистика за всё время такова:

За сутки в стране выявлено 4711 новых случаев коронавируса, зафиксирован 121 летальный исход, выздоровели 6 411 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 975 576 случаев коронавируса, зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.