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В Алексине рядом с мостом перевернулся Nissan Qashqai
Фото: Тула и область Онлайн.

В Алексине рядом с мостом перевернулся Nissan Qashqai

По предварительной информации, женщина-водитель кроссовера не справилась с управлением.

Утром 27 августа неподалеку от въезда на мост через Оку перевернулся Nissan Qashqai. За рулем автомобиля находилась женщина, и предполагается, что она не справилась с управлением на затяжном повороте. В результате автомобиль врезался в отбойник, а затем опрокинулся на крышу.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:40 +4
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