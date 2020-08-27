В Алексине рядом с мостом перевернулся Nissan Qashqai

Фото: Тула и область Онлайн.

По предварительной информации, женщина-водитель кроссовера не справилась с управлением.

Утром 27 августа неподалеку от въезда на мост через Оку перевернулся Nissan Qashqai. За рулем автомобиля находилась женщина, и предполагается, что она не справилась с управлением на затяжном повороте. В результате автомобиль врезался в отбойник, а затем опрокинулся на крышу.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.