В Туле начался капитальный ремонт вечерней школы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Капитальный ремонт вечерней школы проводится в рамках программы «Развитие образования». Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.

26 августа по поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева его первый заместитель Юрий Тимонин осмотрел объект.



В настоящий момент подрядчик уже приступил к ремонту. Ведутся подготовительные работы, очистка фасада, а также демонтаж перегородок первого этажа. Параллельно начались работы по замене системы водоснабжения. В школе до ремонта не было горячей воды, а после ремонта она появится.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что подрядчик отремонтирует фасад, внутреннюю систему отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, систему вентиляции. Серьезный ремонт ждет и спортзал. Кроме того, в школе оборудуют раздевалки с душевыми, появится пищеблок с залом для приема пищи.

Сроки окончания капитального ремонта пока не озвучиваются.