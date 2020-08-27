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В Туле начался капитальный ремонт вечерней школы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле начался капитальный ремонт вечерней школы

Среди запланированных работ: ремонт внутренней системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и системы вентиляции.

Капитальный ремонт вечерней школы проводится в рамках программы «Развитие образования». Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.
 
26 августа по поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева его первый заместитель Юрий Тимонин осмотрел объект.
 

В настоящий момент подрядчик уже приступил к ремонту. Ведутся подготовительные работы, очистка фасада, а также демонтаж перегородок первого этажа. Параллельно начались работы по замене системы водоснабжения. В школе до ремонта не было горячей воды, а после ремонта она появится.
 
 
В пресс-службе городской администрации рассказали, что подрядчик отремонтирует фасад, внутреннюю систему отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, систему вентиляции. Серьезный ремонт ждет и спортзал. Кроме того, в школе оборудуют раздевалки с душевыми, появится пищеблок с залом для приема пищи.
 
Сроки окончания капитального ремонта пока не озвучиваются.
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Ремонт вечерней школы в Туле, Фото: 1
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:16 +3
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