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Сыр, бренди и рыбное ассорти: в Алексине задержали вора-гурмана

Сыр, бренди и рыбное ассорти: в Алексине задержали вора-гурмана

Ранее судимый злоумышленник дал признательные показания.

В Алексине полицейские установили подозреваемого, который за полчаса обокрал два продуктовых магазина. По предварительным данным, злоумышленник, желая употребить алкогольные напитки, забрал с полок супермаркета бутылку бренди и две упаковки рыбного ассорти.

Позже он зашёл в соседний магазин и украл две упаковки дорогостоящего сыра. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в кратчайшие сроки прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Поужинать гурман так и не успел.

Продукты и напитки изъяты, 27-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчины.

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Место
Тульская областьАлексин

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