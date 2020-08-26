В Новогуровском перевернулся Renault Duster

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Информации о пострадавших пока не поступало.

Примерно в 19.30 на одной из улиц посёлка Новогуровский в Алексинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Renault Duster.

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, внедорожник занесло, и он опрокинулся на крышу. По словам очевидцев, владелец автомобиля пьян.

Информации о пострадавших пока не поступало, все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.