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В Новогуровском перевернулся Renault Duster
Фото: vk.com/tulazest

В Новогуровском перевернулся Renault Duster

Информации о пострадавших пока не поступало.

Примерно в 19.30 на одной из улиц посёлка Новогуровский в Алексинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Renault Duster.

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, внедорожник занесло, и он опрокинулся на крышу. По словам очевидцев, владелец автомобиля пьян.

Информации о пострадавших пока не поступало, все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Место
Тульская областьНовогуровский

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