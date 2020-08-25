В Черни вор вытащил два телефона из рюкзака невнимательной женщины

Полицейские быстро вычислили и задержали злоумышленника. Она признался в содеянном.

В Чернском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. По данным пресс-службы регионального УМВД, 43-летняя женщина, находясь на улице, оставила без присмотра свой рюкзак.

Этим воспользовался злоумышленник – он вытащил из кармана два мобильных телефона и скрылся. При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность похитителя и его местонахождение.

Задержанный признался в краже и пояснил, что злой умысел у него возник после того, как он увидел лежавшие без присмотра гаджеты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.