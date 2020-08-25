Где в Туле отключат свет 26 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 24, 24-а,
- ул. Революции, 27, 29,
- ул. Щегловская Засека, 9, 5, 7, 11, 13,
- Торховский пр-д, 6,
- ул. Луначарского, 65,
- ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.),
- ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10,
- ул. Газовая, 40, 42,
- пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- ул. Вересаева, 24, 26, 118-128 (чётн.), 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3,
- ул. Первомайская, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17-31 (нечётн.),
- Мясново: ул. Рогова, 28, 7, 9, 11, 13, 3, 5, 27/59,
- 2-й пр-д, 25-а, 27, 29, 31, 31-а, 35, 37, 41, 36, 38, 40-а, 30,
- 4-й пр-д, 53, 44, 39,
- ул. Профсоюзная, 14-а, 16, 15-а,
- 1-й пр-д, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.), 53,
- ул. В. Краснослободская, 76-а, 85,
- ул. Кооперативная, 16, 18-а,
- ул. болотова, 28, 37-а,
- ул. Воздухофлотская, 29-б,
- 1-й Клинской пр-д, 1,
- п. Горелки: ул. Нагорная, 1, 2, 4, 5, 10,
- ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 2-24 (чётн.),
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8, 9,
- 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 14, 16, 1,
- п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8.
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