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В Тульской области за всё время скончалось 304 человека с коронавирусом

В Тульской области за всё время скончалось 304 человека с коронавирусом

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области за сутки скончались три человека с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умер 304 жителя с COVID-19.

Отметим, что подробную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать один раз в неделю – по понедельникам.

Сюжет: Коронавирус
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