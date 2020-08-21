В Тульской области за всё время скончалось 304 человека с коронавирусом

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области за сутки скончались три человека с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умер 304 жителя с COVID-19.

Отметим, что подробную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать один раз в неделю – по понедельникам.