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В Тульской области 30 новых случаев коронавируса

В Тульской области 30 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области 30 новых случаев коронавируса, выздоровели 39 человек.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразился 8971 житель. На данный момент вылечились уже 7 677 человек.

 

За последние сутки в России выявлено 4 870 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1 292 случая (26,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 946 976 заболевших в 85 регионах.  Также за сутки зафиксировано 90 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 16 189 человек. 
Сюжет: Коронавирус
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