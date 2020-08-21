На М-2 грузовик оборвал провода ЛЭП и скрылся: разыскиваются очевидцы

Фото УГИБДД по Тульской области.

Предположительно, у скрывшегося с места происшествия транспортного средства кабина белого цвета и будка-тент — красного.

Тульская Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев ДТП, которое произошло еще 31 июля. В 17.35 на 286-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе водитель, управляя неустановленным автомобилем, во время разворота оборвал провода ЛЭП и скрылся.

Следом электропровода повредил проезжающий в попутном направлении автомобиль Sсania с полуприцепом Schmitz.

Предположительно, у скрывшегося с места происшествия транспортного средства кабина белого цвета и

будка-тент — красного.

Если вы стали очевидцем этого ДТП или обладаете какой-либо информацией об этом, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть по телефонам +7 (4872)-32−32−53, +7 (4872)-32−32−54, +7 (4872)-32−44−38.

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