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Тульская область войдет в новый туристический маршрут «Усадебное кольцо»
Фото: Дмитрий Дзюбин

Тульская область войдет в новый туристический маршрут «Усадебное кольцо»

Туристы смогут приобрести новый тур уже с 24 августа.

Новый маршрут «Усадебное кольцо», включающий поездки по знаковым российским усадьбам, стартует в России с 24 августа. В следующем году его планируется адаптировать и для иностранных туристов, сообщила на пресс-конференции в ТАСС в четверг вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

- С огромным удовольствием представляем маршрут «Усадебное кольцо» - он, конечно же, работает давно, но мы много лет подходили к тому, чтобы очень системно уже это завязать - так же, как и «Золотое кольцо». Когда это не только некий бренд, но и хорошо сформированный туристический маршрут, - сказала Санаева.

По ее словам, первые туристы поедут по «Усадебному кольцу» уже с 24 августа. Путешествие проходит с понедельника по пятницу. Для дальних регионов дополнительно включается путешествие по Москве в выходные дни.

Маршрут проходит по Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областям через такие города, как Коломна, Рязань, Тула, Калуга, Таруса и др. Туристы побывают в музеях «Ясная поляна», «Куликово поле», «Мелихово» и других знаковых местах, связанных в том числе с именами знаменитых писателей, художников и ученых - Чехова, Есенина, Толстого, Поленова, Павлова, Циолковского и др.

Санаева добавила, что для туристов предусмотрены разные пакеты.

- Человек может купить просто «колеса», как мы говорим, просто передвижение по этому маршруту и сам себе выбрать те отели, которые он хочет. Либо он может купить отель и «колеса» разом, либо еще с музейным пакетом. И вершина - гастрономический пакет. Вплоть до системы «все включено», когда ни на что больше не надо тратить ни денег, ни времени, - пояснила она.

Стоимость туров варьируется от 6 тыс. рублей на человека за базовый пакет до 19,5 тыс. рублей за «всё включено». 

Проект реализуется пулом туроператоров по внутреннему туризму при поддержке Российского союза туриндустрии, Министерства культуры РФ и Российского фонда культуры.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:55 +3
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внутренний туризмУсадебное кольцотуристический маршрут

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