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В Узловой госпитализировали скутериста, который врезался в легковушку
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В Узловой госпитализировали скутериста, который врезался в легковушку

ДТП произошло вечером 20 августа.

Накануне вечером, на ул. Беклемищева в Узловой произошло ДТП с участием скутера и легкового автомобиля.
 
По предварительной информации, при повороте налево 17-летний водитель скутера не уступил дорогу Lada Largus под управлением 45-летнего мужчины.
 
«В результате ДТП несовершеннолетний юноша получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:37 +1
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