В Узловой госпитализировали скутериста, который врезался в легковушку

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Накануне вечером, на ул. Беклемищева в Узловой произошло ДТП с участием скутера и легкового автомобиля.

По предварительной информации, при повороте налево 17-летний водитель скутера не уступил дорогу Lada Largus под управлением 45-летнего мужчины.

«В результате ДТП несовершеннолетний юноша получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.