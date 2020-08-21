Фото: УГИБДД УМВД России по ТО
В Узловой госпитализировали скутериста, который врезался в легковушку
ДТП произошло вечером 20 августа.
Накануне вечером, на ул. Беклемищева в Узловой произошло ДТП с участием скутера и легкового автомобиля.
По предварительной информации, при повороте налево 17-летний водитель скутера не уступил дорогу Lada Largus под управлением 45-летнего мужчины.
«В результате ДТП несовершеннолетний юноша получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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