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Дело главы Богородицкого района Вадима Игонина: прокуратура просит 4 года лишения свободы за гибель ребенка
Фото tularegion.ru

Дело главы Богородицкого района Вадима Игонина: прокуратура просит 4 года лишения свободы за гибель ребенка

28 августа подсудимый должен выступить с последним словом.

В Киреевском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о гибели ребенка 17 мая 2018 года. На 6-летнего мальчика упала секция старого бетонного забора, от полученных повреждений пострадавший скончался в больнице. 
 
На скамье подсудимых глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, который сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему вменяют ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). 
Игонин не признает свою вину.
В заседании, которое состоялось 21 августа, прошли прения сторон и была озвучена позиция государственного обвинителя. Представитель прокуратуры просил суд назначить Вадиму Игонину 4 года колонии-поселения, а также дополнительное наказание в виде запрета занимать подсудимому определенные должности сроком на 3 года. 28 августа Вадим Игонин должен выступить с последним словом.
 
Ранее мы сообщали — из материалов уголовного дела следует, что забор сняли с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества» 17 мая 2018 года, то есть именно в день трагедии.
 
 
По мнению отца погибшего ребенка, глава обязан нести ответственность за случившееся, так как, занимая этот пост, должен всё контролировать и отвечать за безопасность.
 
 
 

Напомним, трагедия произошла 17 мая 2018 года. На ул. Защитной в Богородицке на 6-летнего мальчика упал фрагмент уличного бетонного ограждения.

По словам отца ребенка, в тот день дети играли и собирали майских жуков. Его младший и старший сын стояли рядом с забором, наблюдая через отверстия в его верхней части за приятелями, которые были по другую сторону. Неожиданно одна из ветхих плит начала падать. Малышня попыталась было ее удержать, но сил не хватило и она упала на голову 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок умер.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
 
Рухнувшую часть ограждения и еще две секции изъяли на экспертизу. Специалисты установили, что одна из секций находится в недопустимом состоянии, а две других — в аварийном и ограничено работоспособном. При этом все три не соответствовали строительным нормам и правилам.
 
Кроме этого было установлено, что земельный участок, на котором находится забор, относился к собственности СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году, участок перешел в государственную собственность до разграничения.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:34 +4
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Вадим Игонин
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