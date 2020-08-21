Дело главы Богородицкого района Вадима Игонина: прокуратура просит 4 года лишения свободы за гибель ребенка

В Киреевском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о гибели ребенка 17 мая 2018 года. На 6-летнего мальчика упала секция старого бетонного забора, от полученных повреждений пострадавший скончался в больнице.

На скамье подсудимых глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, который сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему вменяют ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Игонин не признает свою вину.

В заседании, которое состоялось 21 августа, прошли прения сторон и была озвучена позиция государственного обвинителя. Представитель прокуратуры просил суд назначить Вадиму Игонину 4 года колонии-поселения, а также дополнительное наказание в виде запрета занимать подсудимому определенные должности сроком на 3 года. 28 августа Вадим Игонин должен выступить с последним словом.