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Глава администрации Тулы задекларировал 4,6 млн рублей и два внедорожника

Глава администрации Тулы задекларировал 4,6 млн рублей и два внедорожника

В собственности у Дмитрия Миляева – половина квартиры площадью 57 кв. м.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев за 2019 год заработал 4 605 129 рублей. В собственности у него – половина квартиры общей площадью 57,7 квадратов. Ещё одна квартира (66,6 кв. м.) находится в пользовании.

Также в декларации указаны два японских внедорожника – восьмилетний Nissan Murano и Toyota Rav 4 2008 года выпуска. У супруги Дмитрия Вячеславовича в собственности имеется квартира, её годовой доход – 717 тысяч рублей.

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