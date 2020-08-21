Лёд, хоккей и Полина Гагарина: большой фоторепортаж с открытия Ледового дворца в Туле

Во дворце будут тренироваться юные тульские хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва. Ледовый дворец также станет домашней ареной «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» в сезоне МХЛ-2020/2021.

С 18 по 23 августа в Ледовом дворце проходит Кубок Губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд, за который борются клубы из 8 регионов России. Сегодня стало известно, что новомосковские хоккеисты пробились в полуфинал Кубка.

– Открытие нового Ледового дворца – важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор выразил благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Миллеру, а также Помощнику Президента РФ Игорю Левитину и Министру спорта РФ Олегу Матыцину за важный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.

– Несколько лет назад мы дали старт строительству этого замечательного Ледового дворца. Сегодня он распахнул двери для всех желающих. Этот проект состоялся, потому что Тульская область в рамках наших совместных планов по газоснабжению и газификации в полном объеме и в срок исполняет свои обязательства и потому что губернатор любит спорт и много делает для его развития на Тульской земле, – сказал Алексей Миллер.

Председатель Правления ПАО «Газпром» пожелал юным спортсменам, для которых арена станет тренировочной базой, новых побед и свершений.