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Лёд, хоккей и Полина Гагарина: большой фоторепортаж с открытия Ледового дворца в Туле

Лёд, хоккей и Полина Гагарина: большой фоторепортаж с открытия Ледового дворца в Туле

Уникальный для Тульской области объект был построен по программе «Газпром – детям».

Во дворце будут тренироваться юные тульские хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва. Ледовый дворец также станет домашней ареной «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» в сезоне МХЛ-2020/2021.

С 18 по 23 августа в Ледовом дворце проходит Кубок Губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд, за который борются клубы из 8 регионов России. Сегодня стало известно, что новомосковские хоккеисты пробились в полуфинал Кубка.

– Открытие нового Ледового дворца – важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор выразил благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Миллеру, а также Помощнику Президента РФ Игорю Левитину и Министру спорта РФ Олегу Матыцину за важный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.

– Несколько лет назад мы дали старт строительству этого замечательного Ледового дворца. Сегодня он распахнул двери для всех желающих. Этот проект состоялся, потому что Тульская область в рамках наших совместных планов по газоснабжению и газификации в полном объеме и в срок исполняет свои обязательства и потому что губернатор любит спорт и много делает для его развития на Тульской земле, – сказал Алексей Миллер.

Председатель Правления ПАО «Газпром» пожелал юным спортсменам, для которых арена станет тренировочной базой, новых побед и свершений.

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Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 66
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 67
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Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 127
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Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 129
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Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 131
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 132
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 133
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 134
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 135
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 136
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 137
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 138
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 139
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 140
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 141
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 142
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 143
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 144
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 145
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 146
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 147
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 148
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 149
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 150
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 151
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 152
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 153
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 154
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 155
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 156
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 157
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 158
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 159
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 160
Открытие Ледового дворца в Туле, Фото: 161
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 21:34 +1
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