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Недолго музыка играла: подросток из Ясногорска «отжал» у сверстника музыкальную колонку

Недолго музыка играла: подросток из Ясногорска «отжал» у сверстника музыкальную колонку

В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК РФ по Тульской области, 20 августа в Ясногорске 17-летний молодой человек ударил кулаком в лицо своего сверстника и похитил у него портативную музыкальную колонку.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевшего и нашли предполагаемого преступника. И в Ясногорском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия).

Юноше избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а также изъяли похищенное имущество. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:38 +3
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грабежподросткимузыкальная колонка

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