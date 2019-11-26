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В Туле достроили Ледовый дворец, на очереди – легкоатлетический манеж

В Туле достроили Ледовый дворец, на очереди – легкоатлетический манеж

Эти объекты в Тульской области финансирует ПАО «Газпром».

26 ноября Ледовый дворец на ул. Рязанской в Туле осмотрели губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Дворец фактически построен – строительно-монтажные работы завершены на 95%. В декабре здание и вся инфраструктура будут полностью доделаны. 

Уже сейчас территория вокруг дворца благоустроена, на экопарковке размечены парковочные места, установлено освещение.

Внутри здания смонтированы система для пропуска зрителей, система видеотрансляции и видеофиксации голов, а под крышей – видеокупол с четырехсторонним обзором, в будке комментаторов уже установлено компьютерное оборудование.

В здании будет не только ледовый каток, но и спортзал для силовых тренировок. Здесь будут проводиться физкультурно-оздоровительные занятия и соревнования – хоккей с шайбой, фигурное катание, массовое катание на коньках, следж-хоккей для инвалидов. Для арены предусмотрены специальное покрытие для льда и съемные борты – для проведения концертных и развлекательных мероприятий, презентаций и проч.

Ледовую арену планируется сдать в эксплуатацию ориентировочно в феврале 2020 года. Такой длительный период обусловлен тем, что первоначальный проект предусматривал только ледовую арену. Но по просьбе Алексея Дюмина его переделали в полноценный Дворец спорта. Первоначальный проект изменили фактически на 60%. Комплекс получился уникальный, это не типовой проект, а специально спроектированный для Тулы. Почти 13 тысяч квадратных метров, зал, рассчитанный на 3000 зрителей. Спортобъект будет соответствовать стандартам Высшей хоккейной лиги. В нем можно будет проводить соревнования международного уровня по хоккею, фигурному катанию и следж-хоккею.

Уже сейчас для обслуживания комплекса подбирают персонал и тренеров по хоккею и фигурному катанию.

Содержать Ледовый дворец будут за счет бюджета Тульской области.

Напомним, что торжественная церемония закладки первого камня в строительство Ледового дворца в Туле состоялась 22 августа 2016 года. Первоначальным сроком сдачи объекта называли декабрь 2017-го.

В Мясново на ул. Санаторной, 5 выделен и передан ПАО «Газпром» участок под строительство еще одного уникального объекта – многофункционального легкоатлетического манежа.

Объем инвестиций в него составит более 1 млрд рублей.

Проект манежа уже готов и направлен на согласование.

В нем будет игровой зал для волейбола и баскетбола с трибунами на 1500 мест, легкоатлетический манеж с трибунами на 500 зрителей. Строительство манежа начнется весной 2020 года.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 14:00 +2
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Люди
Алексей Дюминзаместитель председателя правления ПАО Газпром Виталий Маркелов
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