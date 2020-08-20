Появились первые фото острова, открытого школьницей из Тулы

Фото: rgo.ru

Месяц назад школьница Полина Исаковская из Тулы в составе исследовательской группы обнаружила новый остров в районе архипелага Велькицкого в Арктике. Открытие было сделано во время обработки аэрокосмических снимков.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экспедиционный отряд, действующий у берегов архипелага Новая Земля совместно с представителями Русского географического общества, подтвердил открытие.

Новый остров действительно существует. Его размеры – 410 на 200 м, площадь – 5,6 га, высота вместе с оставшимся ледяным покровом достигает 27 м. Участники экспедиции сфотографировали его, а также три острова, открытые в этом районе в прошлые годы.