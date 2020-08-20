Главный следователь Тульской области заработал за год 2,8 млн рублей

У Владимира Усова нет в собственности недвижимости и машин, а в пользовании – только квартира.

И. о. руководителя СУ СК России по Тульской области Владимир Усов задекларировал годовой доход на сумму 2 814 317,40 рублей. Автомобилей и объектов недвижимости в собственности у него нет, в пользовании имеется квартира площадью 84,7 кв. м.

У супруги и несовершеннолетнего ребёнка – в долевой собственности квартира 76,4 кв. м. Жена Владимира Усова за 2019 год заработала 488 715,29 рублей, у неё в пользовании – жилой дом (343 квадрата), земельный участок (992 квадрата) и квартира (84,7 кв. м.)

Те же объекты находятся в пользовании у детей Владимира Усова. Также его супруга владеет легковушкой Volkswagen Polo.