В 100 дворах Тулы обновят детские площадки

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Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Миляев.

Жители Привокзального района встретились с главой города Ольгой Слюсаревой и главой городской администрации Дмитрием Миляевым. Одной из центральных тем встречи стали вопросы благоустройства.

Туляки поинтересовались обустройством детских площадок. Местные власти срезают аварийные игровые элементы – этого требует техника безопасности. А вот новые качели и карусели ставятся не всегда.

Дмитрий Миляев заверил туляков, что взамен аварийного оборудования установят новое. Список таких дворов составлен, в нём больше 100 адресов. Работы пройдут в следующем году и будут оплачены из городского бюджета.