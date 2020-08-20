новости
новости
Регистрация
В 100 дворах Тулы обновят детские площадки
Фото: 2gis.ru

В 100 дворах Тулы обновят детские площадки

Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Миляев.

Жители Привокзального района встретились с  главой города Ольгой Слюсаревой и главой городской администрации Дмитрием Миляевым. Одной из центральных тем встречи стали вопросы благоустройства.

Туляки поинтересовались обустройством детских площадок. Местные власти срезают аварийные игровые элементы – этого требует техника безопасности. А вот новые качели и карусели ставятся не всегда.

Дмитрий Миляев заверил туляков, что взамен аварийного оборудования установят новое. Список таких дворов составлен, в нём больше 100 адресов. Работы пройдут в следующем году и будут оплачены из городского бюджета. 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:53 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыдетские площадкиблагоустройствозамена игрового оборудования
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Появились первые фото острова, открытого школьницей из Тулы
Появились первые фото острова, открытого школьницей из Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.