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Учебный год в тульских школах начнется со Всероссийских проверочных работ
фото из архива Myslo.ru

Учебный год в тульских школах начнется со Всероссийских проверочных работ

График ВПР будет известен чуть позже.

С 14 сентября по 12 октября во всех школах Тульской области пройдут Всероссийские проверочные работы. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказала региональный министр образования Алевтина Шевелева.

– Эти ВПР позволят оценить уровень знаний детей, полученных в том числе и в ходе дистанционного обучения, понять, на что обратить больше внимания в работе и скорректировать учебные планы после обработки результатов тестов, – пояснила руководитель ведомства. – Мы не будем составлять какие-либо рейтинги на основании их результатов. Эти работы не для того, чтобы оценить знания детей. 

Алевтина Шевелева добавила, что эти оценки не будут учитываться при выставлении промежуточной аттестации. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:40 0
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