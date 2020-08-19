Учебный год в тульских школах начнется со Всероссийских проверочных работ

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С 14 сентября по 12 октября во всех школах Тульской области пройдут Всероссийские проверочные работы. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказала региональный министр образования Алевтина Шевелева.

– Эти ВПР позволят оценить уровень знаний детей, полученных в том числе и в ходе дистанционного обучения, понять, на что обратить больше внимания в работе и скорректировать учебные планы после обработки результатов тестов, – пояснила руководитель ведомства. – Мы не будем составлять какие-либо рейтинги на основании их результатов. Эти работы не для того, чтобы оценить знания детей.

Алевтина Шевелева добавила, что эти оценки не будут учитываться при выставлении промежуточной аттестации.