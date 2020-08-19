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В Туле полиция раскрыла кражу альпинистского снаряжения
Изображение sebastian del val с сайта Pixabay.

В Туле полиция раскрыла кражу альпинистского снаряжения

Подозреваемый оказался сотрудником строительной компании.

В зареченскую полицию поступило заявление о краже альпинистского снаряжения из подсобного помещения компании, которая предоставляет строительные услуги. При осмотре места происшествия стражи порядка предположили, что к краже может быть причастен один из сотрудников организации.
 
«В ходе проведения оперативных мероприятий удалось установить личность злоумышленника, им оказался сотрудник данной фирмы, ранее несудимый молодой человек 1998 года рождения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемый признался в содеянном, у него было обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Зареченский» сейчас проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:35 0
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