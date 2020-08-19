В Туле полиция раскрыла кражу альпинистского снаряжения

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В зареченскую полицию поступило заявление о краже альпинистского снаряжения из подсобного помещения компании, которая предоставляет строительные услуги. При осмотре места происшествия стражи порядка предположили, что к краже может быть причастен один из сотрудников организации.

«В ходе проведения оперативных мероприятий удалось установить личность злоумышленника, им оказался сотрудник данной фирмы, ранее несудимый молодой человек 1998 года рождения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в содеянном, у него было обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Зареченский» сейчас проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.