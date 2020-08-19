Замминистра культуры РФ Алла Манилова оценила подготовку к 500-летию Тульского кремля

Манилова провела круглый стол «500-летие Тульского кремля: города Большой Засечной черты — история и современность». На нем подвели итоги работы по подготовке к юбилею и обсудили его празднование, которое состоится 26 сентября.

– В России за последние годы нет другого примера, когда исторический юбилей, а их достаточно много, выступает драйвером такого масштабного изменения жизни и климата в обществе, преображения региональной столицы и малых городов. Всего за три года возрождено и музеефицировано 35 новых объектов в 12 городах. В этом заключается глобальная идея национального проекта «Культура», когда создаются абсолютно новые возможности доступа людей к культурным благам, — сказала Алла Манилова. — И в сознании людей многое меняется — я вижу, какой интерес к истории у людей в Тульской области. Такого раньше не было, а сейчас этот юбилей, можно сказать, «взрыхлил» почву. И за это спасибо СМИ. Тульская область самым правильным образом распорядилась этим юбилеем. Вы из него выжимаете всё, что он может дать для будущего. А то, что у этого юбилея есть наследие, это очевидно.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

– Благодаря колоссальной поддержке уже сегодня полностью преобразились наши культурные центры, музейные пространства, малые исторические города и поселения. Впервые за многие годы в муниципальных музеях благодаря поддержке федерального центра появились новые современные экспозиции. Одновременно улучшается жизнь людей в этих населенных пунктах, создаются новые рабочие места, культурные сообщества, продолжается научная деятельность, на новых площадках появляются интересные культурные проекты, — подчеркнула Татьяна Рыбкина.

Жизнь обрел и сам Тульский кремль. По итогам раскопок, проведенных совместно с Институтом археологии Российской академии наук, создается археологическое окно. А за счет привлеченных средств воссоздаются осадные дворы XVI-XVII веков. Таких объектов нет ни в одном другом кремле России.

В атриуме Тульского кремля открылась выставка, посвященная 500-летию Тульского кремля. На ней представлены 50 фотографий городов, входивших в состав Большой Засечной черты. Фото сделаны в формате «было до реконструкции — стало после реконструкции в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты».

Гости выставки увидели, как изменился исторический центр Тулы, Богородицка, Одоева, Белева, Крапивны, как шла работа по реставрации и ремонту зданий. В экспозицию вошли предметы из археологической коллекции Историко-краеведческого и художественного музея.

Заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова:

– Возродились не только здания и города, возродилась история создания Большой Засечной черты. Эта работа всколыхнула интерес людей к истории Тулы, кремля и малых городов. И особенно интерес у молодых людей — они интересуются историей своего края, Тульского кремля, городов Большой Засечной черты, которые носили гордый статус города-крепости и играли большую оборонительную и укрепляющую роль на границах Российского государства.

И сейчас, пусть и небольшим разделом, Тульский кремль и города Большой Засечной черты вошли в учебник по истории.

Это начало большого пути комплексного развития культуры тульского края и туристической инфраструктуры.