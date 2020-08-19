новости
новости
Регистрация
Прямая трансляция Кубка губернатора по хоккею: болеем за наших!

Прямая трансляция Кубка губернатора по хоккею: болеем за наших!

Новомосковская «Академия Михайлова» встречается с «Сибирскими снайперами».

В тульском Ледовом дворце проходит матч 2 тура группового этапа Кубка губернатора Тульской области по хоккею. Играют «Академия Михайлова» из Новомосковска и «Сибирские снайперы» из Новосибирска. 

В первом туре новомосковцы уступили «Чайке» из Нижнего Новгорода со счетом 1:2. Перед игрой с сибиряками тренер «академиков» Павел Канарский отметил, что, несмотря на поражение, хоккеисты настроены на победу. 

В Кубке губернатора принимают участие 8 команд. Для выхода из группы новомосковцам нужно занять 1 или 2 место. Смотрим трансляцию и болеем за наших!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:47 +2
Другие статьи по темам
Событие
хоккейКубок Губернатора Тульской области по хоккеюхоккейный матчпрямая трансляция
Место
ТулаНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы после капремонта открыли отделение МФЦ
В центре Тулы после капремонта открыли отделение МФЦ
За лето на водоёмах Тульской области утонули семь человек
За лето на водоёмах Тульской области утонули семь человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.