Прямая трансляция Кубка губернатора по хоккею: болеем за наших!

В тульском Ледовом дворце проходит матч 2 тура группового этапа Кубка губернатора Тульской области по хоккею. Играют «Академия Михайлова» из Новомосковска и «Сибирские снайперы» из Новосибирска.

В первом туре новомосковцы уступили «Чайке» из Нижнего Новгорода со счетом 1:2. Перед игрой с сибиряками тренер «академиков» Павел Канарский отметил, что, несмотря на поражение, хоккеисты настроены на победу.

В Кубке губернатора принимают участие 8 команд. Для выхода из группы новомосковцам нужно занять 1 или 2 место. Смотрим трансляцию и болеем за наших!