За лето на водоёмах Тульской области утонули семь человек

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Он отметил, что в этом году в регионе было увеличено количество официальных пляжей, чтобы дать возможность тулякам полноценно отдохнуть, не выезжая за пределы области.

К новым местам отдыха предъявлялись жесткие требования: купание разрешалось только после водолазного обследования, должен был быть пологий спуск в воду, наличие спасательных вышек и инвентаря.

Несмотря на большое количество официальных мест отдыха, люди продолжают купаться на «диких» пляжах. Именно там чаще всего случаются несчастные случаи – по состоянию на 19 августа, этим летом погибли семь человек. Большинство из них находились в состоянии опьянения.

Дмитрий Мудров отметил, что купальный сезон продлится до 31 августа, но все будет зависеть от погоды.