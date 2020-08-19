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За лето на водоёмах Тульской области утонули семь человек
Фото: progorodnsk.ru

За лето на водоёмах Тульской области утонули семь человек

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров подвел предварительные итоги купального сезона.

Он отметил, что в этом году в регионе было увеличено количество официальных пляжей, чтобы дать возможность тулякам полноценно отдохнуть, не выезжая за пределы области.

К новым местам отдыха предъявлялись жесткие требования: купание разрешалось только после водолазного обследования, должен был быть пологий спуск в воду, наличие спасательных вышек и инвентаря.

Несмотря на большое количество официальных мест отдыха, люди продолжают купаться на «диких» пляжах. Именно там чаще всего случаются несчастные случаи – по состоянию на 19 августа, этим летом погибли семь человек. Большинство из них находились в состоянии опьянения.

Дмитрий Мудров отметил, что купальный сезон продлится до 31 августа, но все будет зависеть от погоды.

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