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В центре Тулы после капремонта открыли отделение МФЦ
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В центре Тулы после капремонта открыли отделение МФЦ

В обновленном отделении внедрена интеллектуальная система управления.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков проконтролировал работу по переводу отделения многофункционального центра № 26, расположенного на проспекте Ленина, в федеральный бренд «Мои документы». Отделение открылось после капремонта.

В этом отделении в прошлом году был успешно реализован совместный проект Сбербанка и МФЦ Тульской области по внедрению «Интеллектуальной системы управления», который в будет внедряться во всех тульских МФЦ. Проект сократил время ожидания заявителей в очереди, ускорил работу и повысил производительность труда сотрудников.

Обновленное помещение разделено на зоны: сначала посетителям расскажут, как получить ту или иную услугу, затем он сможет дождаться приёма в комфортной зоне ожидания. Рядом с ней оборудованы три компьютера для самостоятельного доступа к порталу «Госуслуги».

Здесь же находится кабинет юриста, где граждане смогут получить правовую помощь. Отдельно выделена зона приема посетителей, в окнах обслуживания для их удобства размещены POS-терминалы с функцией безналичной оплаты. Ежедневно отделение посещают более 400 человек, каждый месяц в нём оказывается порядка 10 тысяч различных услуг.

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Люди
Ярослав Раков
Место
Тулапроспект Ленина

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