Фестиваль «Театральный дворик» запланирован в Туле на конец сентября

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Дмитрий Миляев провел совещание по вопросу организации XII Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик». Он запланирован на 26 и 27 сентября в рамках празднования Дня города.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Инесса Фельдман, директор Театрально-концертного центра Марина Мазанова и блогер, общественник Тамара Коурова. Марина Мазанова представила концепцию предстоящего фестиваля – уже определены площадки проведения и сформирован список участников.

Дмитрий Миляев отметил, что фестиваль должен гармонично вписаться в общий контекст праздничных мероприятий, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля и Дню города Тулы. Он поручил подготовить программу фестиваля и сформировать профильную рабочую группу.