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Фестиваль «Театральный дворик» запланирован в Туле на конец сентября
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Фестиваль «Театральный дворик» запланирован в Туле на конец сентября

В городской администрации обсудили концепцию проведения театрального уличного фестиваля.

Дмитрий Миляев провел совещание по вопросу организации XII Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик». Он запланирован на 26 и 27 сентября в рамках празднования Дня города. 

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Инесса Фельдман, директор Театрально-концертного центра Марина Мазанова и блогер, общественник Тамара Коурова. Марина Мазанова представила концепцию предстоящего фестиваля – уже определены площадки проведения и сформирован список участников.

Дмитрий Миляев отметил, что фестиваль должен гармонично вписаться в общий контекст праздничных мероприятий, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля и Дню города Тулы. Он поручил подготовить программу фестиваля и сформировать профильную рабочую группу.

Вы ждёте «Театральный дворик 2020»? Давайте вспомним, как это было в прошлом году! Смотрите наш сюжет!

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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 1
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 2
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 3
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 4
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 5
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 6
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 7
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 8
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 9
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 10
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 11
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 12
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 13
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 14
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 15
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 16
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 17
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 18
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 19
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 22
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 26
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 34
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 35
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 36
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 37
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 38
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 39
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 40
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 41
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 42
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 43
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 44
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 45
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 46
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 47
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 48
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 49
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 50
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 51
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 52
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 53
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 54
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 55
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 56
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 57
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 58
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 59
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 60
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 61
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 62
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 63
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 64
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 65
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 66
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 67
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 68
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 69
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 70
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 71
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 72
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 73
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 74
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 75
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 76
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 77
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 78
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 79
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 80
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 81
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 82
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 83
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 84
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 85
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 86
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 87
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 88
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 89
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 90
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 91
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 92
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 93
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 94
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 95
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 96
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 97
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 98
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 99
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 100
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 101
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 102
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 103
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 104
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 105
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 106
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 107
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 108
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 109
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 110
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 111
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 112
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 113
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 114
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 115
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 116
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 117
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 118
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 119
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 120
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 121
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 122
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 123
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 124
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 125
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 126
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 127
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 128
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 129
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 130
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 131
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 132
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 133
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 134
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 135
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 136
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 137
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 138
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 139
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 140
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 141
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 142
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 143
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 144
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 145
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 146
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 147
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 148
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 149
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 150
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 151
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 153
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 154
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 155
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 156
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 157
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 158
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 159
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 160
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 161
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 162
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 163
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 164
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 165
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 166
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 167
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 168
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 169
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 170
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 171
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 172
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 173
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 174
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 175
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 176
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 177
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 178
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 179
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 181
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 182
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 183
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 184
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 185
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 186
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 187
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 188
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 189
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 190
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 191
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 192
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 193
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 195
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 197
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 198
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 208
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 213
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 215
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 217
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 218
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Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 220
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 221
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 222
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 223
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 224
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле, Фото: 225
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