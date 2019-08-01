Полная афиша фестиваля «Театральный дворик»: клоунские трюки, чемпионат живых фигур и ночь театра

Фото из архива Myslo.

С 9 по 11 августа в Туле пройдет ежегодный городской фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

На три дня город погрузится в атмосферу спектаклей, карнавала, живых статуй, музыки и перфомансов. Гостей ждет калейдоскоп представлений, музыки, смеха и волшебства. Уличные артисты, жонглёры, музыканты, огненные шоу, драматические спектакли. Общая продолжительность театральных представлений составит 76 часов.

В этом году фестиваль пройдет под девизом «Весь мир — театр». В фестивале примут участие многочисленные российские и зарубежные коллективы. Действие развернется на 16 театральных площадках на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля и Казанской набережной.

Традиционно в день открытия состоится карнавальное шествие. Построение начнется в сквере около памятника Мосину в 17.00 Участники шествия отправляются из этой точки через 30 минут и проследуют по улице Металлистов до Площади Ленина.

Торжественная церемония открытия состоится в 9 августа в 18.30 на площади Ленина.

В этом году в программе будет много нового и интересного. Появились новые музыкальные и театральные коллективы, например петербургская группа «Добраночь» и итальяно-рязанский театральный коллектив Feelin's & Savoldelli, татарский цирковой коллектив «Легкие крылья» с трюковым интерактивным клоун-представлением и забавные белочки в составе театра ARTist из Череповца.

В ночь на 11 августа на Казанской набережной запланирована «Ночь театра». Своеобразный театральный марафон продлится от заката до рассвета. Также в ночное время в рамках марафона пройдет зрелищное шествие с факелами.

Публикуем полную программу фестиваля.

9 августа

17.00 Построение на шествие (сквер около памятника Мосину).