Тульским классным руководителям доплатят по 5000 рублей
О новых доплатах учителям сегодня в ходе брифинга рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
С нового учебного года по поручению Президента России Владимира Путина учителя будут получать дополнительные выплаты за классное руководство.
Сейчас из регионального бюджета классным руководителям доплачивают по 2000 рублей, с нового же учебного года добавится еще и федеральная выплата в 5 000 рублей. То есть в общей сложности за руководство классом учителя теперь будут получать по 7000 рублей ежемесячно. Увеличенную надбавку получат около 7,5 тыс. педагогов.
На эти цели региональный бюджет получит 194 млн рублей.
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