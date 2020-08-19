Тульским классным руководителям доплатят по 5000 рублей

С нового учебного года по поручению Президента России Владимира Путина учителя будут получать дополнительные выплаты за классное руководство.

Сейчас из регионального бюджета классным руководителям доплачивают по 2000 рублей, с нового же учебного года добавится еще и федеральная выплата в 5 000 рублей. То есть в общей сложности за руководство классом учителя теперь будут получать по 7000 рублей ежемесячно. Увеличенную надбавку получат около 7,5 тыс. педагогов.

На эти цели региональный бюджет получит 194 млн рублей.