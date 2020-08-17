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В Кондуках 28 августа пройдёт генеральная уборка
Фото из архива MySlo

В Кондуках 28 августа пройдёт генеральная уборка

Мероприятия должно было состояться на неделю раньше, но было перенесено.

Романцевские горы станут стартовой точкой в масштабной акции «Вода России», которую Минприроды России проводит в рамках нацпроекта «Экология». Росводресурсы и правительство Тульской области организуют мероприятия по уборке мусора с берегов голубых озёр.

В рамках акции состоятся командные соревнования по уборке территории, а также состязания по гребле на лодках, байдарках и каноэ от областного комитета по спорту и гонки на скоростных радиоуправляемых моделях от Федерации судомодельного спорта Тульской области.

Ранее планировалось провести очистку Кондуков от мусора 21 августа, но мероприятие было перенесено на неделю вперёд.

Затопленные карьеры Ушаковского угольного разреза – одно из знаковых мест Тульской области. Их общая площадь составляет не менее 1 гектара. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), называемые Романцевскими горами. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров.  Это место имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения Основные направления её развития — рекреационное и спортивное.

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Место
Тульская областьУзловский районКондуки

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