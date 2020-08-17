Группа «Ундервуд» выступит в Туле с концертом

Фотография из сообщества группы «ВКонтакте» vk.com/undervud.

В разгар концертного сезона окунемся в море музыки и поэзии и вспомним о теплом лете, согретом южным солнцем. А еще, конечно же, впервые услышим вживую песни с альбома «Дети портвейна» и не забудем про любимые хиты — «Гагарин, я Вас любила», «Йога и алкоголь» и многие-многие другие. Уверены, что вы уже успели выучить слова и новых песен. Будем петь хором, танцевать и читать стихи. С нас — заряд положительных эмоций, с вас — горящие глаза и аплодисменты! Ждем всех на презентации альбома «Дети портвейна».