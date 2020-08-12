Приём граждан в правительстве Тульской области возобновится с 18 августа
Посетителям следует использовать средства индивидуальной защиты. Жители отдаленных районов могут воспользоваться видеосвязью.
С 18 августа представители органов исполнительной власти региона возобновят личные приемы граждан в приемной областного правительства.
Для максимальной безопасности заявителей прием будет проводиться с обязательным использованием всеми участниками средств индивидуальной защиты.
На входе в здание организовано бесконтактное измерение температуры, имеются антисептики. После каждого приема будут проводиться проветривание помещений дезинфекция контактных поверхностей.
Жители отдаленных районов области могут воспользоваться видеосвязью. Сеанс будет организован в администрации по месту жительства.
Обязательна предварительная запись через портал «Открытый регион 71» или по телефону: 30-62-75.