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Приём граждан в правительстве Тульской области возобновится с 18 августа
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Приём граждан в правительстве Тульской области возобновится с 18 августа

Посетителям следует использовать средства индивидуальной защиты. Жители отдаленных районов могут воспользоваться видеосвязью.

С 18 августа представители органов исполнительной власти региона возобновят личные приемы граждан в приемной областного правительства.

Для максимальной безопасности заявителей прием будет проводиться с обязательным использованием всеми участниками средств индивидуальной защиты.

На входе в здание организовано бесконтактное измерение температуры, имеются антисептики. После каждого приема будут проводиться проветривание помещений дезинфекция контактных поверхностей.

Жители отдаленных районов области могут воспользоваться видеосвязью. Сеанс будет организован в администрации по месту жительства.

Обязательна предварительная запись через портал «Открытый регион 71» или по телефону: 30-62-75.

 

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