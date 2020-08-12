Приём граждан в правительстве Тульской области возобновится с 18 августа

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

С 18 августа представители органов исполнительной власти региона возобновят личные приемы граждан в приемной областного правительства.

Для максимальной безопасности заявителей прием будет проводиться с обязательным использованием всеми участниками средств индивидуальной защиты.

На входе в здание организовано бесконтактное измерение температуры, имеются антисептики. После каждого приема будут проводиться проветривание помещений дезинфекция контактных поверхностей.

Жители отдаленных районов области могут воспользоваться видеосвязью. Сеанс будет организован в администрации по месту жительства.