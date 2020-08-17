В Туле после конфликта в супермаркете убили мужчину

Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

Региональный Следственный комитет расследует уголовное дело по факту убийства мужчины на ул. Кирова в Туле. Преступление было совершено днем 14 августа. Потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь, которое ему причинил 61-летний подозреваемый.

«Следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведена проверка показаний на месте подозреваемому, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По информации Myslo, предполагается, что перед убийством у потерпевшего был конфликт с женщиной в одном из супермаркетов на ул. Кирова.