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Губернатор о поборах с родителей школьников на покупку обеззараживателей: «Такого быть не должно!»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор о поборах с родителей школьников на покупку обеззараживателей: «Такого быть не должно!»

На всё это выделяются деньги из бюджета.

На оперативном заседании регионального правительства губернатор Тульской области Алексей Дюмин затронул тему сбора денег с родителей школьников на обеззараживатели и т. д.

- Такого не должно быть. До меня дошла информация о единичном случае, когда с родителей собирают деньги на покупку материально-технической базы, необходимой для выполнения требований Роспотребнадзора. Честно говоря, тут неловко и смешно, потому что на это выделяют деньги и федеральный центр, и из регионального бюджета. Около 160 млн рублей на учебники, тетради, контурные карты и т. д.

Алексей Дюмин отметил, что в других субъектах РФ история с поборами «пошла на поток». Дошло до серьезного скандала, там разбирается прокуратура, следственный комитет.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева заверила главу региона, что ведомство усилило информационную работу в этом направлении:

- Информация, что всё необходимое покупается из регионального бюджета, размещена на нашем сайте, в соцсетях. Также мы доводим об этом через электронные дневники.

Министр отметила, что каждый случай с поборами ведомство будет рассматривать отдельно.

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