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В Богородицке водитель и контролер отправятся в колонию за гибель пассажира
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Богородицке водитель и контролер отправятся в колонию за гибель пассажира

Контролер выпустил в рейс неисправный автобус, а водитель нарушил правила дорожного движения.

Богородицкий суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух сотрудников местного обособленного подразделения ООО «Тульская транспортная компания».
 
«30 октября 2018 года мужчина, работая контролером технического состояния автотранспортных средств, выпустил в эксплуатацию для перевозки пассажиров технически неисправный автобус. После этого водитель данного транспортного средства допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к опрокидыванию автобуса во время следования по маршруту. В результате ДТП погиб пассажир», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Суд приговорил мужчин к 2 годам колонии-поселения каждого. Кроме того, одному назначено дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.
 
Приговор в законную силу не вступил.
 
Напомним, авария с рейсовым автобусом «Богородицк — Щеглы» произошла в селе Ломовка. Сразу после ДТП была озвучена версия, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
 

В ДТП погиб 41-летний учитель истории и обществознания Ломовской сельской школы. Также пострадали три человека — 51-летний мужчина (закрытый перелом плечевой кости), 48-летний (травма головы) и 48-летняя женщина (травма позвоночника).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:44 0
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