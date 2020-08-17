В Богородицке водитель и контролер отправятся в колонию за гибель пассажира

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Контролер выпустил в рейс неисправный автобус, а водитель нарушил правила дорожного движения.

Богородицкий суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух сотрудников местного обособленного подразделения ООО «Тульская транспортная компания».

«30 октября 2018 года мужчина, работая контролером технического состояния автотранспортных средств, выпустил в эксплуатацию для перевозки пассажиров технически неисправный автобус. После этого водитель данного транспортного средства допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к опрокидыванию автобуса во время следования по маршруту. В результате ДТП погиб пассажир», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд приговорил мужчин к 2 годам колонии-поселения каждого. Кроме того, одному назначено дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним , авария с рейсовым автобусом «Богородицк — Щеглы» произошла в селе Ломовка. Сразу после ДТП была озвучена версия, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

В ДТП погиб 41-летний учитель истории и обществознания Ломовской сельской школы. Также пострадали три человека — 51-летний мужчина (закрытый перелом плечевой кости), 48-летний (травма головы) и 48-летняя женщина (травма позвоночника).