В Тульской области 170 сотрудников УМВД переболели covid-19

Фото из архива Myslo.

Об этом на оперативном совещании в правительстве Тульской области рассказал заместитель начальника регионального Управления МВД — начальник полиции Роман Корсаков.

Сотрудники полиции продолжают контролировать соблюдение масочного режима в регионе. С момента начала пандемии в Тульской области было составлено более 6,5 тысяч протоколов в отношении нарушителей карантинных мер. Большинство — за нарушения масочного режима.

Часть материалов (более 3000) уже рассмотрено судами, наложено штрафов на 8 010 000 рублей.

С начала августа интенсивность этой работы возросла. За прошедшие 16 дней составлено 1299 административных материалов, большинство нарушений зафиксировано на объектах розничной торговли — в магазинах. Также мы активно пресекаем нарушения на остановочных павильонах (248 протоколов), в общественном транспорте 145 протоколов. 125 — за нарушения, допущенные гражданами в медучреждениях.

За прошедшую неделю с 10 по 16 августа составлено 625 административных материалов.

Также на оперативном совещании представители правоохранительных органов рассказали, что 11 сотрудников УМВД сейчас болеют коронавирусом в активной фазе. Всего переболели 170 сотрудников УМВД. В Росгвардии 24 человека больны, 21 выздоровел.