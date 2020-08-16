новости
новости
Регистрация
В Туле столб «уничтожил» самосвал

В Туле столб «уничтожил» самосвал

Авария произошла на проспекте Ленина.

Как сообщает корреспондент Myslo, в воскресенье, около 9.00, напротив дома № 98 по пр-ту Ленина в Туле произошло ДТП с участием самосвала Shacman, который неудачно «встретился» со столбом.

По словам водителя, он не сразу понял, что случилось: «Просто ехал, раздался хруст и кабина «сложилась». Внушительные повреждения самосвала можно объяснить большим весом – кузов был загружен щебнем. Столб, кстати, почти не пострадал.

Водитель машины не получил повреждений, но пожаловался, что самосвал не может продолжить движение своим ходом, а эвакуаторов, способных транспортировать такую машину, в Туле нет.

Галерея
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 1
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 2
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 3
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 4
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 5
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 6
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 7
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 8
Авария с самосвалом на проспекте Ленина, Фото: 9
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:46 +6
Другие статьи по темам
Событие
ДТПаварияврезался в столбгрузовиксамосвалпроисшествие
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области – 30 новых случаев коронавируса за сутки
В Тульской области – 30 новых случаев коронавируса за сутки
В центре Тулы лихач на Subaru неудачно «дал угла» и влетел в торговый павильон
В центре Тулы лихач на Subaru неудачно «дал угла» и влетел в торговый павильон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.