В Туле столб «уничтожил» самосвал

Как сообщает корреспондент Myslo, в воскресенье, около 9.00, напротив дома № 98 по пр-ту Ленина в Туле произошло ДТП с участием самосвала Shacman, который неудачно «встретился» со столбом.

По словам водителя, он не сразу понял, что случилось: «Просто ехал, раздался хруст и кабина «сложилась». Внушительные повреждения самосвала можно объяснить большим весом – кузов был загружен щебнем. Столб, кстати, почти не пострадал.

Водитель машины не получил повреждений, но пожаловался, что самосвал не может продолжить движение своим ходом, а эвакуаторов, способных транспортировать такую машину, в Туле нет.