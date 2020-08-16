Фото: instagram.com/tula.chp/
В центре Тулы лихач на Subaru неудачно «дал угла» и влетел в торговый павильон
Авария произошла в ночь на 16 августа на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта.
На одном из главных перекрестков Тулы водитель спортивной иномарки не справился с управлением и врезался в торговый павильон, стоящий на остановке общественного транспорта.
По предварительной информации, молодой человек поворачивал с ул. Советской на Красноармейский проспект, но машину занесло, развернуло, и она въехала в павильон оператора сотовой связи.
К счастью, обошлось без пострадавших. Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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