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В центре Тулы лихач на Subaru неудачно «дал угла» и влетел в торговый павильон
Фото: instagram.com/tula.chp/

В центре Тулы лихач на Subaru неудачно «дал угла» и влетел в торговый павильон

Авария произошла в ночь на 16 августа на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта.

На одном из главных перекрестков Тулы водитель спортивной иномарки не справился с управлением и врезался в торговый павильон, стоящий на остановке общественного транспорта.

По предварительной информации, молодой человек поворачивал с ул. Советской на Красноармейский проспект, но машину занесло, развернуло, и она въехала в павильон оператора сотовой связи.

К счастью, обошлось без пострадавших. Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Место
Тулаулица СоветскаяКрасноармейский проспект

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