В Платоновском парке начали строить площадку для выгула собак
Напомним, о ней жители просили губернатора.
В Платоновском парке начали обустраивать обещанную жителям площадку для выгула собак. Место для нее уже определено: площадку обустроят в углу парковой зоны.
Напомним, в июне на еженедельном совещании в региональном правительстве губернатор рассмотрел обращения жителей области. Туляки попросили организовать на территории Платоновского парка площадки для выгула и тренировки собак.
С арендатором земельного участка, на котором расположен Платоновский парк, была достигнута договоренность по обустройству площадки.
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