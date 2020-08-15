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В Платоновском парке начали строить площадку для выгула собак

В Платоновском парке начали строить площадку для выгула собак

Напомним, о ней жители просили губернатора.

В Платоновском парке начали обустраивать обещанную жителям площадку для выгула собак. Место для нее уже определено: площадку обустроят в углу парковой зоны.

Напомним, в июне на еженедельном совещании в региональном правительстве губернатор рассмотрел обращения жителей области. Туляки попросили организовать на территории Платоновского парка площадки для выгула и тренировки собак.

С арендатором земельного участка, на котором расположен Платоновский парк, была достигнута договоренность по обустройству площадки. 

 

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