В Платоновском парке начали строить площадку для выгула собак

Напомним, о ней жители просили губернатора.

В Платоновском парке начали обустраивать обещанную жителям площадку для выгула собак. Место для нее уже определено: площадку обустроят в углу парковой зоны.

Напомним, в июне на еженедельном совещании в региональном правительстве губернатор рассмотрел обращения жителей области. Туляки попросили организовать на территории Платоновского парка площадки для выгула и тренировки собак.