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«Арсенал» – «Уфа»: нескучный вечер

«Арсенал» – «Уфа»: нескучный вечер

Пять забитых мячей, два удаления и дебютный гол Кингса Кангвы – все эти события уместились в 90 минут домашнего матча «Арсенала» против «Уфы».

С момента прошлой встречи между соперниками не прошло и месяца. 22 июля оружейники и уфимцы матчем в «Уфе» закрывали прошлый сезон. Тот поединок получился не слишком зрелищным и не порадовал болельщиков голами.

По сути, игра в столице Башкортостана не имела никакого турнирного значения: команды фактически доигрывали чемпионат. Чего не скажешь о поединке в Туле.

Оба коллектива с пробуксовки начали новый чемпионат. «Уфа» дома крупно «сгорела» «Краснодару» 0-3, а «Арсенал» практически ничего не показал в дебютной встрече против «Ахмата», сыграв вничью 0-0. Эти результаты вряд ли могли порадовать обоих наставников, что и подтвердил стартовый протокол матча.

Рулевой оружейников Сергей Подпалый с первых минут выпустил на поле мобильного Валерия Громыку, залечившего травму Сергея Ткачева и вернувшегося в состав Горана Чаушича. Следовательно, присели на скамейку Игорь Горбатенко, Александр Довбня и Владислав Пантелеев. Единственно неизменной осталась игровая схема туляков – 3-2-4-1.

С одной оговоркой: место третьего центрального защитника на сей раз занял универсал Роберт Бауэр.

Ни для кого не секрет, что Вадим Евсеев, исходя из тех игроков, которые есть в наличии, и в 90% процентах случаях играет в закрытый футбол. Ставит так называемый автобус. Встреча с «Арсеналом» не стала исключением, с одним но, казалось, что в первом тайме уфимский автобус вовсе не приехал в Тулу и остался в родных краях.

«Арсенал» по-хозяйски взял мяч себе и приступил к осаде неприступной крепости «фиолетовых». Первый опасный момент у чужих ворот соперника туляки создали на 7-й минуте. Луценко элегантно пяткой перевел мяч на Громыку, а тот покатил под удар на Ткачева, Сергей в одно касание пробил, но Беленов чудом перевел снаряд на угловой. Спустя 13 минут забить уже мог сам Луценко. Арсенальцы разыграли комбинацию в стиле «Барселоны», в три паса дошли до штрафной, где завершающий удар нанес Луценко, как минутами ранее команду вновь спас голкипер гостей.

Казалось, что гол это дело времени. Так и получилось. На 27-й минуте Кингс шикарно вырезал передачу в штрафную, где первым на мяче был лучший бомбардир Евгений Луценко – 1:0. И тут бы тулякам продолжать развивать достигнутое преимущество, но в итоге случилось необъяснимое.

В последние пять минут первого тайма зачем-то «Арсенал» отдал инициативу уфимцам, за что и поплатился. Уже в компенсированное время невысокий Кротов непостижимым способом навязал борьбу Беляеву и сравнял счет – 1:1. Гостевой гол никак не вписывался в картинку первой половины.

С другой стороны, собравшиеся на стадионе болельщики, восприняли пропущенный мяч любимой команды, как несчастный случай и ждали от подопечных Подпалого новой осады уже после перерыва. Однако, у Евсеева на этот счет было свое мнение.

На 54-ой минуте «Уфа» без особых проблем доставила мяч в штрафную, где его получил Голубев, расстрелявший ворота Шамова. Спустя десять минут болельщики оружейников опять испытали шок. Главный арбитр Сергей Лапочкин, не без помощи системы VAR, разглядел руку у Бауре и назначил одиннадцатиметровый. Бизяк был точен с точки – 1:3.

Время шло, а туляки никак не могли найти лазейки к воротам Беленова. Сократить отставание помог случай. Громыко получил повреждение у штрафной, арбитр не стал останавливать игру и дал хозяевам доиграть момент. Ковалев покатил под удар Кингсу, и Кангва с 20 метров уложил мяч в девятку ворот уфимцев – 2:3.

Играть оставалось еще 20 минут и туляки устремились отыгрываться. Пожалуй, лучший шанс, чтобы сравнять счет был у Игоря Горбатенко на 77-ой минуте. Полузащитник остался в гордом одиночестве в штрафной и мощно пробил в нижний угол, но на пути мяча оказались сразу два защитника «Уфы».

К сожалению, как такого штурма на последних минутах у туляков так и не получилось. Многочисленные забросы на Луценко, выполнялись скорей всего от безвыходности, а дальние удары мало походили на опасные. Вдобавок ко всему, в промежутке в пять минут по удалению заработали братья Кангва, которые теперь пролетают мимо «Краснодара».

Как это уже бывало в прошлом сезоне, туляки не смогли грамотно воспользоваться своим преимуществом и отдали сопернику очки. Как со стороны это видится, пока команде не хватает вариативности в атаке и как отметил главный тренер Сергей Подпалый, нужно больше выигрывать в единоборствах в каждом конкретном эпизоде. Возможно, именно проигрыш в этом компоненте и стал сегодня ключевым.

Сергей Подпалый

- Обидное поражение. Конечно, настраивались на победу, хотели выиграть. Получили необязательный гол в раздевалку, простой был момент, простая подача в штрафную. Во втором тайме тоже получился провал, за 5-7 минут получили сначала один гол, там надо посмотреть ошибки в обороне, почему не успели перестроиться, потом получили пенальти. К сожалению, потеряли двух игроков к следующей игре. Нужно перестроиться, разобрать ошибки. Самое главное сейчас не расслабляться, терять концентрацию нельзя, надо двигаться дальше.
 

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
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