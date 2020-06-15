Фото из архива Myslo.
В Платоновском парке появится площадка для выгула собак
С просьбой помочь организовать место для прогулок с домашними любимцами туляки обратились к губернатору Алексею Дюмину.
На еженедельном совещании в региональном правительстве глава региона рассмотрел обращения жителей области. Туляки попросили организовать на территории Платоновского парка площадки для выгула и тренировки собак.
Как сообщил глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, с арендатором земельного участка, на котором расположен Платоновский парк, достигнута договоренность по обустройству площадки. По поручению губернатора работы будут проведены в течение месяца.
Другие статьи по темам
Место