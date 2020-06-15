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В Платоновском парке появится площадка для выгула собак
Фото из архива Myslo.

В Платоновском парке появится площадка для выгула собак

С просьбой помочь организовать место для прогулок с домашними любимцами туляки обратились к губернатору Алексею Дюмину.

На еженедельном совещании в региональном правительстве глава региона рассмотрел обращения жителей области. Туляки попросили организовать на территории Платоновского парка площадки для выгула и тренировки собак.

Как сообщил глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, с арендатором земельного участка, на котором расположен Платоновский парк, достигнута договоренность по обустройству площадки. По поручению губернатора работы будут проведены в течение месяца.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:54 +1
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Место
ТулаПлатоновский парк

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