В Тульской области скончались еще три пациента с COVID-19
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Тульской области скончались еще три пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли 290 человек с COVID-19.
Напомним, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.
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