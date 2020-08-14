В Тульской области скончались еще три пациента с COVID-19

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области скончались еще три пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли 290 человек с COVID-19.

Напомним, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.