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В Тульской области скончались еще три пациента с COVID-19

В Тульской области скончались еще три пациента с COVID-19

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области скончались еще три пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли 290 человек с COVID-19. 

Напомним, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.

Сюжет: Коронавирус
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