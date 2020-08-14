Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 34 подтвержденных случая коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 34 новых случая коронавируса, выздоровели 39 человек.
За весь период COVID-19 заразились 8765 жителей региона, вылечился 7441 человек.
За сутки в России выявлено 5065 случаев коронавируса, зафиксировано 114 летальных исходов, выздоровело 6 568 человек.
С начала пандемии в стране выявили 912 823 случая коронавируса, зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровели 722 964 человека.
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