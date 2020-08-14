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В Тульской области за сутки 34 подтвержденных случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 34 подтвержденных случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 34 новых случая коронавируса, выздоровели 39 человек. 

За весь период COVID-19 заразились 8765 жителей региона, вылечился 7441 человек.

 

За сутки в России выявлено 5065 случаев коронавируса, зафиксировано 114 летальных исходов, выздоровело 6 568 человек.

С начала пандемии в стране выявили 912 823 случая коронавируса,  зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровели 722 964 человека.

Сюжет: Коронавирус
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