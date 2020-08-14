В Тульской области за сутки 34 подтвержденных случая коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 34 новых случая коронавируса, выздоровели 39 человек.

За весь период COVID-19 заразились 8765 жителей региона, вылечился 7441 человек.

За сутки в России выявлено 5065 случаев коронавируса, зафиксировано 114 летальных исходов, выздоровело 6 568 человек.

С начала пандемии в стране выявили 912 823 случая коронавируса, зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровели 722 964 человека.