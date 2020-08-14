Кадр из видео.
Полиция перекрыла многомиллиардный канал вывода денег из России
Подозреваемых задержали на яхте.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по ЦФО поймали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за пределы страны.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк:
Ирина Волк
– По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.
В полиции сообщили, что проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы.
Предполагаемый организатор группы задержан. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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