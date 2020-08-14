Полиция перекрыла многомиллиардный канал вывода денег из России

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Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по ЦФО поймали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за пределы страны.